Napoli, tassisti giustizieri: scippatore inseguito e picchiato, bottino riconsegnato al turista

Un gruppo di tassisti insegue e picchia un algerino che poco prima aveva scippato il cellulare a un turista lituano. I tassisti colpiscono l'immigrato con calci e pugni anche quando è a terra, e poi si dileguano dopo aver recuperato il telefonino. L'algerino finisce in ospedale con contusioni guaribili in una decina di giorni. È accaduto ieri sera in piazza Principe Umberto a Napoli. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I tassisti non sono ancora stati identificati.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA