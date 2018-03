Napoli, «sentenze modificate in cambio di regali»: magistrato a giudizio

Il giudice civile del Tribunale di Salerno nonché giudice tributario Mario Pagano è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Napoli Luisa Toscano. Il gup ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dai pm Ida Frongillo e Celeste Carrano e dal procuratore aggiunto Alfonso D'Avino. Il processo comincerà il 16 aprile, davanti alla prima sezione del Tribunale partenopeo. Al magistrato vengono contestati otto episodi di corruzioni nonché l'accusa di truffa e falso. Nel dicembre scorso Pagano finì agli arresti domiciliari, nell'ambito di questa inchiesta, e venne sospeso dal Csm dalle funzioni e dallo stipendio su richiesta del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che nei suoi confronti ha promosso un' azione disciplinare.



Il magistrato, stando alle accuse otteneva somme di denaro, regali (tra cui un orologio da 20 mila euro) e numerosi finanziamenti erogati alla sua associazione, la Polisportiva Rocchese, in cambio di favori processuali. La toga avrebbe agito in violazione degli obblighi di terzietà del giudice che, come sottolinea l'accusa, avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione di una serie di cause in quanto legato da rapporti di interessi o di amicizia con alcune delle parti. Nei capi di imputazione sono elencate decine e decine di sentenze in cui Pagano avrebbe favorito amici e conoscenti in cambio di soldi o utilità.



Tra i reati contestati anche quello di truffa ai danni della Regione Campania per finanziamenti erogati a una cooperativa nel settore dell'agriturismo a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, di cui Pagano e il cognato Nicola Montone (anch'egli rinviato a giudizio) sono indicati come «titolari di fatto». La procura contesta anche l'ipotesi di associazione per delinquere di cui Pagano sarebbe stato «capo e promotore». Una associazione finalizzata a una «serie indeterminata» di reati, tra cui corruzione in atti giudiziari, rivelazione di segreto di ufficio, millantato credito, traffico di influenze illecite, accesso abusivo a sistema informatico e truffa per il conseguimento di finanziamenti pubblici.

Venerd├Č 9 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:49



