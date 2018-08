Napoli, ruba furgoncino e tenta la fuga ma entra nella caserma di polizia

Ruba un furgoncino, scappa e credendo di percorrere una strada entra, invece, all'interno della caserma della Polizia di Stato di Napoli. All'alt impostogli dai poliziotti presenti al corpo di guardia, ha anche tentato di invertire il senso di marcia per scappare, urtando i poliziotti che volevano fermarlo, ma il tutto è stato invano. È così che un 51enne è stato arrestato per lesioni riportate da un poliziotto ed è stato denunciato per il reato di ricettazione del Fiat doblo che è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Sono stati gli agenti del IV reparto mobile ad arrestare l'uomo che, tra l'altro, durante la fuga aveva anche tamponato un'autovettura.

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:32



