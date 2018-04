di Giuseppe Crimaldi

Due agenti motocilisti della Questura di Napoli colpiscono ripetutamente un giovane che non s'è fermato all'alt in via Santa Brigida, nel salotto buono di Napoli. La scena, ripresa con uno smartphone, fa il giro del web.«Il questore di Napoli - recita una nota diffusa dalla questura - assicura che saranno operati rigorosi accertamenti ai fini della valutazione di pertinenti responsabilità disciplinari ed eventualmente anche di carattere penale. Il questore tiene ad evidenziare che comportamenti deontologicamente non corretti non possono offuscare la costante e impegnativa attività di polizia che la stragrande maggioranza delle donne e degli uomini di quest’ufficio svolgono diuturnamente al servizio delle comunità locali».