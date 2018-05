Napoli, molesta per strada una ragazzina di 15 anni: la folla fa arrestare un cinquantenne

Ha molestato una ragazzina di soli 15 anni, con insistenza. Dopo l'ultimo approccio, avvenuto per strada al centro di Napoli, è stato braccato dalla folla, che lo ha fatto arrestare in via Toledo. In manette, un uomo di 50 anni. E' accusato di molestie su minori. Gli agenti della Polizia di Stato della sezione Volanti del commissariato Montecalvario sono stati fermati da un folto gruppo di persone nei pressi della Galleria Umberto I.



I passanti hanno indicato ai poliziotti l'uomo come autore delle molestie ai danni della ragazzina, che al momento del fatto era poco distante dalla madre. Gli agenti hanno bloccato il 50enne che, quando li ha visti, ha anche cercato di scappare. La 15enne ha poi riferito agli agenti di essere stata palpeggiata proprio dal 50enne, che ora si trova ai domiciliari.

Luned├Č 28 Maggio 2018



