Quarto, spuntano fantocci anti Salvini con svastica

di Ferdinando Bocchetti

Atto di intimidazione contro la Lega stamani a Quarto, dove il 10 giugno si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale. Alla tornata elettorale sarà presente anche una lista con il simbolo del Carroccio, a sostegno del candidato sindaco Giarrusso. Una svastica, disegnata su uno dei manichini sui cui è scritto "Noi con Salvini", e insulti all'indirizzo del partito. Gli atti sono stati denunciati alla Digos. Esprimono solidarietà al segretario cittadino, Castrese Cerlino, il portavoce della Lega in Campania Giancarlo Borriello e il coordinatore provinciale Biagio Sequino. "Quarto merita di meglio, noi non ci faremo intimidire", tuonano gli esponenti locali della Lega.

Domenica 6 Maggio 2018



