Napoli, due fratelli evadono dai domiciliari: «In casa faceva troppo caldo»

Nel Napoletano due fratelli ai domiciliari nella stessa abitazione scendono nel cortile della palazzina per il caldo e vengono arrestati dai carabinieri. E' accaduto a Volla, alle porte del capoluogo campano. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato per evasione i fratelli Giuseppe e Alberto Mozzillo, di 43 e 45 anni. Erano scesi insieme nel cortile della palazzina per prendere un po' d'aria convinti di non essere visti dall'esterno grazie al muretto di recinzione. Durante un controllo i militari, però, li hanno notati e riconosciuti. Mentre i carabinieri superavano la cancellata del condominio i due sono ritornati di corsa in casa ma i militari, oltre ad averli riconosciuti, hanno notato il loro affanno; li hanno, dunque, arrestati per evasione. I Mozzillo sono stati giudicati con rito direttissimo nel Tribunale di Napoli Nord e sono stati posti nuovamente ai domiciliari.

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:57



