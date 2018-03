Napoli, baby spacciatori: il giudice toglie la patria potestà ai genitori

Per i genitori dei baby spacciatori della Camorra è arrivata la sentenza più temuta. Confermata la perdita della patria potestà per padri e madri di sei bambini, tra gli otto e i dodici anni di età, che venivano utilizzati per confezionare e spacciare droga e che nel gennaio dello scorso anno, su disposizione del Tribunale dei minori, furono affidati a case famiglia: non saranno più loro a decidere del futuro dei loro figli. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Napoli Federica Colucci, che ha accolto le richieste del pm della Dda Antonio D'Alessio a conclusione del processo con rito abbreviato nei confronti di presunti esponenti del clan Elia, attivo nella zona del Pallonetto di Santa Lucia, nel centro di Napoli.



Trentacinque le condanne, a pene varianti dai 20 ai 5 anni di reclusione, nei confronti di imputati - tra cui 12 donne - accusati di gestire il traffico di droga e controllare importanti piazze di spaccio. Le pene più alte (20 anni) sono state inflitte a Antonio e Ciro Elia, Adriana Blanchi, Giulia Elia, Anna De Muro, e Bruno Pugliese. Nel corso delle indagini dei carabinieri le riprese effettuate con microcamere mostrarono bambini intenti a confezionare dosi e, in alcuni casi, a spacciare dosi di cocaina, haschish, e marijuana. Il blitz scattò il 17 gennaio quando vennero eseguiti 47 arresti.

Luned├Č 12 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA