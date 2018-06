Napoli choc, ferito il cuoco migrante di MasterChef: colpito al torace con fucile a piombini

di Simone Pierini

«Ieri verso mezzanotte su corso Umberto a Napoli, un'auto si accosta a, il ragazzo in foto che da sempre ci aiuta con il movimento migranti all' Ex OPG Occupato - Je so' pazzo. Un compagno oltre che un ragazzo socievole e pieno di entusiasmo per affrontare una battaglia difficile come quella contro il razzismo». Così denuncia su Facebook l'. Il ragazzo in questione è un aspirante chef che è stato anche ospite di una puntata di, la fortunata trasmissione tv di Sky.«Ieri stava tornando a casa da lavoro, come ogni sera - scrivono su Facebook - Ma questa volta è stato diverso. Dal finestrino spunta la canna di un fucile che gli esplode un paio di colpi contro. Uno di questi gli raggiunge l'addome. L'auto fugge nella notte. Bouyagui rimane a terra. Chiama gli amici che lo portano prima a casa e poi all'ospedale. Bouyangui ora è tornato a casa ma in forte stato di shock.Fortunatamente si trattava di un fucile a pallini che gli ha provocato una contusione».«Il clima nel paese ed in città è torrido - proseguono nella denuncia - addirittura c'è qualcuno che si diverte a simulare le esecuzioni dei neri. "manco fossimo in Libia!" dicono i ragazzi amici di Bouyagui. Bouyagui è un ragazzo arrivato giovanissimo in italia, è stato accolto dallo sprar di Napoli "Less- ONLUS" e dopo essere stato riconosciuto meritevole di protezione, ha cominciato subito a lavorare come cuoco. Oggi gestisce un ristorante di cucina africana "Kikana" e qualche mese fa è stato anche ospite in tv ad una puntata di MasterChef!».Alle parole dell'associazione si è unito anche il pensiero della trasmissione di Sky che sui profili social hanno espresso la loro vicinanza al giovane ragazzo.«Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà e il nostro affetto per Bouyagui, il giovane chef del Mali ospite della scorsa stagione di #MasterChefIt e vittima di un'aggressione la notte scorsa.Nell'augurargli ogni bene, vogliamo ripensare ai momenti di grande umanitá e professionalità che ci ha regalato quando è stato ospite della nostra cucina».