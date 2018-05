Sorpreso mentre abusa di una tredicenne nel bosco: era già stato fermato per stalking

Sorpreso dai Carabinieri ad abusare di una 13enne, è stato arrestato, a Terzigno (Napoli), un uomo di 33 anni di Crispano già noto alle forze dell'ordine per il reato di stalking. I militari lo hanno sorpreso in un'area boschiva del Parco Nazionale del Vesuvio, in via vicinale Creta. Nel corso di perquisizioni, personale e domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi supporti informatici il cui contenuto è al vaglio degli inquirenti. La minorenne è stata affidata ai genitori.

Domenica 13 Maggio 2018



