A 15 anni picchiava mamma e sorella: arrestato per maltrattamenti

A soli 15 anni picchiava la mamma e la sorella. I Carabinieri che lo hanno arrestato e portato in una struttura per minori hanno scoperto che non si trattava della prima volta. I militari del nucleo radiomobile sono intervenuti d'urgenza in un'abitazione di Marano (Napoli) dove il giovane, in forte stato di agitazione e per futili motivi, aveva minacciato e picchiato la madre 54enne e la sorella 16enne procurando loro lesioni.



Le vittime sono ricorse a cure nell'Ospedale di Giugliano. I medici hanno loro diagnosticato contusioni multiple guaribili in giorni 3 e 7 giorni. Nel corso di approfondimenti è emerso che il 15enne non era nuovo a tali atteggiamenti e che era già stato più volte denunciato dai familiari per maltrattamenti in famiglia ed estorsione tra maggio e luglio.(A

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:35



