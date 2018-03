Napoli, crolla ex monastero ai Tribunali: tre operai estratti vivi sotto le macerie

Il muro perimetrale di un ex monastero è crollato in via San Paolo, nella zona dei Tribunali, nel cuore di Napoli. Sul posto stavano lavorando quattro operai: tre sarebbero stati tratti in salvo, mentre uno è rimasto per un po' sotto le macerie.



I vigili del fuoco, comunque, sono riusciti a recuperare anche il quarto operaio coinvolto. Lo hanno estratto dalle macerie e trasferito in ospedale. Prosegue intanto il lavoro di messa in sicurezza dell'area. Complessivamente sono stati quattro gli operai coinvolti, tutti ora in ospedale per accertamenti.



Uno dei quattro operai è stato portato - secondo quanto si apprende - in ospedale in codice rosso.

Venerd├Č 16 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:43



