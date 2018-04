Ischia, ambulanza bloccata dalla transenna pedonale: muore una turista

di Francesco Ungaro

Tragedia a Ischia. Una turista che alloggiava all'Hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi che dopo un a ventina di minuti erano in zona. Una delle strade del piccolo borgo del comune di Serrara Fontana, però, era chiusa con una transenna. Le chiavi, nonostante si tratti di un passaggio pubblico, erano affidate ad alcune persone del posto. Per venti minuti si è attesa la chiave. Alcuni hanno anche provato a rimuovere il lucchetto con arnesi di fortuna, ma senza successo. Dopo venti minuti finalmente è stata reperita una delle chiavi, ma quando i soccorritori sono arrivati in albergo era già troppo tardi e la turista era priva di vita.



Ora spetterà agli inquirenti fare chiarezza sull'episodio, capire perchè quella strada pubblica è chiusa, perchè le chiavi sono state affidate a quelle persone e soprattutto se, senza quella sosta di 20 minuti, i soccorritori avrebbero potuto salvare la turista.

Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:12



