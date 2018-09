Tragico gioco sul tetto del centro commerciale: muore ragazzo di 15 anni

MILANO - Un ragazzo di 15 anni è morto poco fa dopo il trasporto in ospedale in condizioni gravi dopo essere precipitato da un'altezza di 25 metri all'interno di una condotta di aerazione nel centro commerciale Sarca a Sesto San Giovanni (Milano).



Secondo quanto ricostruito finora, l'adolescente si è arrampicato con un gruppo di amici sul tetto della struttura e quando è stato scoperto dalla sicurezza è scappato. E' accaduto attorno alle 22.20, durante la fuga è caduto nella condotta dell'aria e i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire una manovra molto complicata per riuscire ad estrarlo. È stato ricoverato al Niguarda, dopo alcune ore di prognosi riservata, il decesso. Sono in corso le indagini.

Domenica 16 Settembre 2018



