Muore dopo la puntura di un'ape: uomo vittima di choc anafilattico

Stroncato dalla puntura di un'ape. È deceduto nel tardo pomeriggio per una puntura di insetto un 72enne di Vasto residente in via Lota. Era in casa con i suoi familiari quando l'uomo, ex dipendente del servizio acquedotto del Comune di San Salvo, è stato punto da un' ape. Quando sono giunti i sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso per choc anafilattico.