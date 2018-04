In barca con la fidanzata: si sente male e muore â€‹nel canale dei Lovi

CAORLE - Tragedia dopo le 14 di questo pomeriggio, mercoledì 25 aprile, nel, aUn uomo è morto, forse per un, mentre era intra San Michele e la Brussa di Caorle, insieme alla. La donnama non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono sopraggiunte altre imbarcazioni che hanno aiutato la donna - in stato di- e chiamato il 118. La vittima è A.C. un operaio di Caorle di 47 anni. Sul posto i vigili del fuoco e il 118, oltre ai carabinieri per i rilievi.