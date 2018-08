Motoscafo fantasma in fiamme a tutta velocità tra i bagnanti prima di schiantarsi sulla spiaggia Video

, senza pilota, è piombato sulla costa die soprattutto dei malcapitati che stavano facendo il bagno e che a stento sono riusciti a uscire dall'acqua e ad allontanarsi dalla riva . E infine, dopo aver descritto un ampio cerchio, la barca in fiamme si èincendiandosi completamente. Il rogo è stato domato soltanto dai vigili del fuoco.Il pilota dell'imbarcazione, che si era buttato in mare quando a bordo si sono sviluppate le fiamme, è stato recuperato dai soccorritori,, e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale dii Cattinara. La barca, una pilotina, aveva il comando di marcia innestato, per cui ha continuato a navigare senza pilota, seminando il panico, finché non ha centrato la riva. L'uomo avrebbe riferito che, mentre era in navigazione, ha sentito un forte rumore alle sue spalle, si è voltato e ha visto il motore in fiamme. Ha allora tentato di spegnerlo, ma si è ustionato senza riuscirvi. E ha allora deciso di abbandonare la barca.