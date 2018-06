Morto Carlo Bernardini, se ne va un altro pezzo della Fisica italiana

di Enzo Vitale

Il padre lo voleva notaio, ma a lui piaceva la musica. Da giovane aveva addirittura espresso il desiderio di dedicarsi allo studio dell'arpa. Ma figuratevi se un papà notaio, a quei tempi, poteva permettere una cosa del genere.E così il passo che dalle note di un pentagramma lo porta alla scienza passa per la facoltà di Fisica.Una vita dedicata alla scienza, alla divulgazione e, soprattutto, all'insegnamento.IL LUTTOCarlo Bernardini si è spento all'età di 88 anni, era nato a Lecce nel 1930. La laure in Fisica arriva a Roma nel 1952 e da lì è tutta una progressione verso l'alto. Dapprima l'incontro con Enrico Persico, amico di Fermi, e poi l'avventura nel gruppo di fisici italiani che realizzarono il sincrotrone a Frascati. Con lui Giorgio Salvini e Bruno Touschek, quest'ultimo l'ideatore di Ada, lanello di accumulazione antesignano dei moderni acceleratori di particelle.(Il fisico Giovanni Battimelli)IL RICORDO DI GIOVANNI BATTIMELLI«Bernardini, insieme ad altri fisici, fu uno dei protagonisti degli anni a cavallo tra il 1950 e il 1960 -spiega Giovanni Battimelli, ex docente di Storia della Fisica a La Sapienza di Roma-. Oltre alla Fisica pura aveva anche una predilizione per l'insegnamento. Negli anni '90 si è poi speso nella divulgazione della scienza soprattutto con gli insegnanti di scuola superiore per un giusto approccio della Fisica nei Licei. E poi, soprattutto, è stato colui che più di altri si è impegnato nell'ambito della