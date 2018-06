Partorisce due gemelli, poi entra in coma: mamma morta dopo 36 giorni di agonia

È morta dopo 36 giorni di agonia Mimma Dente, 38enne di Battipaglia che era entrata in coma dopo il parto. La donna aveva partorito due gemelli, un maschio e una femmina, il 6 maggio. Poi, alcune complicanze le hanno causato un'emorragia cerebrale e la donna è entrata in coma. Le sue condizioni erano molto gravi e dopo più di un mese di agonia Mimma è morta per uno scompenso cardiaco ieri sera intorno alle 19.30.



Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA