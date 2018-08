Morandi il visionario e le opere contestate

di Alessandro Castagnaro

Dopo la disgrazia che ha colpito Genova con decine di vittime, il cui numero tristemente è destinato ad aumentare, una tragedia che avrebbe potuto avere delle proporzioni più macroscopiche, peggiori di quelle gravi già verificatesi, il primo pensiero, va alle vittime e alle loro famiglie. Talvolta le responsabilità vengono attribuite in maniera frettolosa ai progettisti dell’opera, lungi dal voler entrare in merito con giudizi cause e responsabilità, vorrei soffermarmi sul ruolo che Riccardo Morandi...