Enrico Montesano: «Tomba di mamma devastata, mi hanno tolto la memoria»

di Silvia Natella

Enricointerviene in diretta a Pomeriggio 5 per raccontare cosa è accaduto aldela Roma. La tomba della madre dell'attore è stata profanata ed è sparito il libro di marmo con la sua foto e la scritta che aveva inciso il padre 65 anni fa.LEGGI ANCHE ----> Cosa è successo «Erano da poco passate le 11 quando, come quasi tutte le domeniche, vado in bici a far visita ai miei cari... Ora è successo a me, ma sono anni che accadono queste cose, non si può più sopportare. Noi dobbiamo portare avanti una battaglia per tutte quelle anziane che hanno paura di andare al cimitero per lasciare un fiore ai propri cari e di essere scippate», spiega al telefono Montesano.«Almeno al cimitero non rompete questo filo d'affetto che ci lega ai nostri cari, è una violenza non fisica ma spirituale che colpisce duramente». Poialle istituzioni: «Possiamo garantire ai cittadini italiani un po' di sicurezza? È un luogo sacro, dovete lasciare pregare. Qui i servizi sono morti, consentitemi la battuta. Fate qualcosa perché come diceva Totò i morti sono tutti uguali e meritano tutti il nostro rispetto. Quando sono arrivato alla tomba di mia madre è stato come avere un cazzotto nello stomaco. Il libro stava lì da 65 anni, se adesso a qualcuno è venuto in mente di rubare vuol dire che il degrado, la disperazione, la follia sono arrivati al limite. È come se avessero tolto la memoria di mia madre. Una volta non c'erano foto, chissà se troverò più quel ritratto».