Monte Terminillo Sky Race, il 24 giugno la gara in quota per l'Alcli: ecco le novità di quest'anno

Il 24 giugno torna lae quest’anno con qualche piccola novità. La gara che nasce per ricordare Salvatore Signorino, atleta del Gruppo Sportivo Forestale dello Stato, scomparso prematuramente nel marzo del 2004 a causa di una leucemia fulminante, sarà disponibile in due versioni. La Terminillo Sky Race, che si articolerà ine la Terminillo Mountain Race, un percorso più breve diLa partenza per entrambe le gare è prevista alle 8,15 al Campo d'Altura. Le due mountain marathon, che si snoderanno, anche se in diverse lunghezze, tra i sentieri del Monte Terminillo, sono caratterizzate dalla bellezza dei paesaggi in cui si svolgono, a contatto con la natura più selvaggia, passando per il boschi fino alla cima della montagna. L’Associazione Monte Terminillo Sky Race pensa anche ai più piccoli, infatti, nel corso della mattinata si terrà il Baby Trail, un’iniziativa interamente finalizzata alla raccolta fondi per l' Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma. La O.N.L.U.S nata dall’ idea di alcuni genitori direttamente coinvolti e da oncologi che ne curavano i figli malati, ha come mission quella di sconfiggere il Neuroblastoma e i Tumori Solidi Pediatrici, attraverso progetti di ricerca innovativi volti ad individuare nuove ed efficaci terapie. La corsa/passeggiata si terrà sui sentieri attorno al Campo d'Altura ed è dedicata ai bimbi di età compresa tra i 6 e i 10 anni.Il ricavato della Monte Terminillo Sky Race sarà devoluto interamente all’Associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia”. Nata inizialmente per il supporto psicologico con il tempo si è ampliata fino a dedicarsi anche alla ricerca per le patologie oncoematologiche per bambini ed adulti. L’ALCLI ha sempre operato con trasparenza e serietà, fornendo dimostrazione continua di come vengano investite le generose donazioni fatte all’associazione, tra le tante, appunto, quella delle quote di iscrizioni della Monte Terminillo Sky Race.Per essere aggiornati su ogni informazione riguardo la gara si può visitare la pagina Facebook dell’evento, Associazione Monte Terminillo Sky Race . Per iscriversi, invece, basta andare sul sito http://www.digitalrace.it/ e seguire le indicazioni. Partecipare a questa competizione non è solo un modo per godere di una meravigliosa giornata a contatto con la natura, ma anche un gesto di amore e solidarietà verso chi è meno fortunato e combatte contro malattie oncologiche.