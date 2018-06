Caltanissetta, Riesame conferma: resta in carcere l'ex presidente di Sicindustria Montante

Resta in carcere l'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, al quale nei giorni scorsi era stata aggravata la misura cautelare per il tentativo di inquinare le prove, mentre sono stati revocati gli arresti domiciliari all'imprenditore di Caltanissetta Massimo Romano, al quale il tribunale del Riesame ha applicato il divieto di dimora nella città. Arresti domiciliari confermati dai giudici anche per l'ex capocentro Dia di Palermo, il colonnello dei carabinieri Giuseppe D'Agata e per Diego Di Simone, il poliziotto poi passato a ricoprire il ruolo di responsabile della sicurezza di Confindustria. Così hanno deciso i giudici del Tribunale del riesame nel valutare i ricorsi presentati dagli indagati nell'inchiesta «Double face», con cui la Squadra mobile ha fatto luce sui presunti intrecci tra l'imprenditore Montante e diversi componenti delle forze dell'ordine che gli avrebbero fornito informazioni riservate in cambio di favori.

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA