Giornata nera sulle montagne, tre morti: due escursionisti e un alpinista

TRAGEDIA SUL CEVEDALE - Un cielo limpido, dopo la perturbazione dei giorni scorsi, e un mare di vette innevate. Per un gruppo di alpinisti tedeschi della Sassonia l'escursione sul Cevedale, pochi istanti dopo aver ammirato la vista mozzafiato dalla cima a 3.757 metri quota, si è trasformata in tragedia. I quattro uomini, tra i 40 e i 50 anni d'età, avevano appena iniziato la discesa, quando ha ceduto sotto i loro piedi il balcone di roccia, sul quale si trovavano. Uno di loro è precipitato nel vuoto per 200 metri lungo un canalone, morendo sul colpo. L'allarme è stato lanciato, verso le 13, da uno dei tre compagni di cordata. Sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino della val Martello, portati in quota dall'elisoccorso Pelikan 1. A causa delle forti raffiche di vento, l'elicottero non è però potuto atterrare, ma ha dovuto calare i soccorritori con il verricello. Per lo scalatore precipitato non c'era purtroppo più nulla da fare. La salma è stata recuperata e portata alla cappella mortuaria di Martello. Anche i due compagni di cordata, che erano rimasti assieme, sono stati velocemente localizzati e portati a valle, mentre il terzo si era spostato, forse nel tentativo di trovare l'amico precipitato, forse a causa dello shock. Alla fine anche lui è stato portato in salvo. Nessuno ha riportato ferite serie.



COLPITO DA PIETRE - A Ponte di Legno (Brescia), lungo un sentiero, un escursionista è stato travolto da una scarica di pietre: gravissimo, è morto poco dopo essere stato soccorso. L'uomo, un 63enne residente a Pisogne (Brescia), faceva parte di un gruppo di tre persone ed è rimasto incastrato sotto un masso di circa un metro cubo. Molto complesse le operazioni di recupero da parte dei soccorritori. L'incidente è simile nella dinamica a quello avvenuto la notte scorsa sulla Cresta del Brouillard, a 4.000 metri di quota, lungo la via che porta al Monte Bianco. Un gruppo di scalatori è stato colpito da una scarica di sassi. Due alpinisti (uno di Firenze e l'altro di Milano) sono rimasti feriti. Con loro c'erano altri due compagni, rimasti illesi.



SCIVOLA E MUORE IN TORRENTE - Un escursionista milanese di 74 anni è morto nel pomeriggio in alta valle Brembana, a Mezzoldo: era uscito con un'altra persona in cerca di funghi, ma ha perso l'equilibrio, è scivolato ed è finito in un torrente. Un medico che si trovava in zona gli ha prestato le prime cure, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i mezzi del 118, tra cui l'elisoccorso, ma le ferite riportate dal villeggiante erano troppo gravi.

