Choc in clinica: fotografie hot e molestie su bimbe autistiche, arrestato fisioterapista a Posillipo

Avrebbe abusato di due bambine, mentre con una terza piccola si sarebbe limitato a scattare delle foto a sfondo pedopornografico. Brutta storia a Posillipo, in uno dei centri di riabilitazione per bambini alle prese con problemi relazionali.







È di ieri mattina la decisione del gip di firmare un ordine di arresto (ai domiciliari) a carico di E.G., classe 1964, da almeno dieci anni in forza a un prestigioso centro clinico della collina di Posillipo. Ieri mattina si è difeso, lo specialista. Ha replicato alle accuse, ma la sua versione non ha convinto del tutto il giudice, che gli ha concesso comunque i domiciliari dopo due notti di cella.





Marted├Č 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:09



