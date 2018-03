Modena, danneggiano le auto in sosta con mazze da baseball: tre denunciati, due sono minorenni

Distruggevano le auto in sosta usando delle mazze da baseball, per divertirsi. Un gioco illegale che, ora, costa a tre ragazzi di nazionalità ucraina una denuncia per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e danneggiamento. Due di loro sono minorenni. Sono stati identificati ieri a Modena dagli agenti della squadra Volanti, dopo la segnalazione di un residente in via San Giovanni Bosco. I giovani avevano appena rotto il parabrezza di una Volkswagen Golf.



Gli agenti hanno bloccato i ragazzi in via Mascagni. I tre, alla vista della polizia, hanno tentato di disfarsi di due coltelli, un pugnale da sub e una mazza da baseball con numerose viti conficcate. Hanno opposto resistenza al controllo, colpendo gli operanti con pugni e testate e aizzando contro di loro un cane pitbull che tenevano al guinzaglio. Da controlli effettuati sui tre giovani è risultato che due di loro sono gravati da precedenti di polizia. La mazza, i coltelli e il pugnale da sub sono stati sottoposti a sequestro.

Mercoled├Č 21 Marzo 2018



