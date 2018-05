Mestre, maxi rissa al parco tra immigrati e forze dell'ordine: pugni e sputi contro vigili e militari

Maxi rissa a Mestre dove domenica pomeriggio, militari e vigili urbani sono intervenuti per una lite tra 2 spacciatori e tossicodipendenti e sono stati aggrediti mentre l'auto della polizia locale veniva devastata. Lo riporta il quotidiano La Nuova Venezia: contro militari e vigili sono volati calci, pugni e sputi.



Uno dei due immigrati, afghano, dopo essere stato caricato in auto, ha sfondato plexiglass e finestrini a forza di pugni e testate, il tutto mentre l'amico si scagliava contro gli agenti. Il bilancio è di quattro tra militari e agenti feriti e danni all'auto per duemila euro. In manette sono finiti l'irakeno Moustafa Darbaz, 24 anni, e il suo convivente Ahmazia Tarshi, 22 anni, afghano. Ieri i due sono stati condannati rispettivamente a sei mesi e sei mesi e 20 giorni di reclusione.



Mercoled├Č 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:11



