Milano, verso il processo gli 11 agenti accusati di pestaggio a San Vittore

A questo punto, rischiano davvero il processo gli undici tra ispettori e agenti di polizia penitenziaria del carcere milanese di San Vittore, coinvolti nella vicenda delle presunte intimidazioni e pestaggi nei confronti di un tunisino di 50 anni, detenuto per tentato omicidio, che sarebbero avvenuti tra il 2016 e il 2017.



Aggressioni con l'obiettivo di "punire" l'uomo che nel 2011, quando era in cella a Velletri (Roma), aveva denunciato altri agenti per furti in mensa e percosse. Pestaggi che avrebbero avuto anche lo scopo di impedirgli di testimoniare in aula nel processo "bis" in corso davanti al tribunale della cittadina laziale sulla vicenda delle ruberie.



In questi giorni infatti il pm Leonardo Lesti ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, per le 11 guardie carcerarie accusate a vario titolo di intralcio alla giustizia, lesioni, falso e sequestro di persona. Reato quest'ultimo contestato solo ad alcuni in quanto in uno dei due pestaggi datati 27 marzo e 12 aprile 2017, ricostruisce il capo di imputazione, il 50enne, privato «della libertà» sarebbe stato ammanettato e trasferito in una stanza in uso a uno degli agenti sotto inchiesta per poi essere picchiato.



A sporgere denuncia era stato proprio il tunisino, Ismail Ltaief, assistito in questa vicenda dall'avvocato Alessandra Silvesti: aveva inviato alcune lettere relative al trattamento che, a suo dire, gli era stato riservato in carcere al gip Laura Marchiondelli che, allora, stava trattando il procedimento in cui rispondeva del tentato omicidio di un egiziano. Lettere girate alla Procura con la conseguente apertura di una inchiesta. Lo scorso novembre, poi, il pm ha chiesto e ottenuto un incidente probatorio davanti a un altro gip, Chiara Valori, per cristallizzare le asserite vessazioni e botte denunciate e confermate, tra l'altro, da due testimoni oculari, dai racconti di una volontaria di San Vittore e da una consulenza medico legale che attribuisce i segni di violenza che l'uomo aveva sul corpo a oggetti (per esempio tirapugni) non compatibili con quelli che si trovano in genere in cella.



E specialmente in relazione all'incidente probatorio un altro agente che ai tempi lavorava nella casa circondariale di piazza Filangieri, sempre a novembre, è stato arrestato poichè avrebbe intimidito, oltre a Ltaief, un suo compagno di cella, un sudamericano di 30 anni, chiamato a rendere testimonianza davanti al giudice e che adesso anche lui è parte offesa. Gli indagati non prestano più servizio a San Vittore ma in altri istituti, mentre il tunisino da giugno 2017 è stato trasferito ad Opera per il tentato omicidio e da qui, in videoconferenza, ha reso la sua testimonianza al processo per peculato. Uno dei difensori, l'avvocato Michele D'Agostino, oltre a rilevare che gli agenti denunciati per percosse da Ltaief quando era in prigione a Velletri sono stati tutti assolti, alcuni in primo grado e altri in appello, si è limitato ad aggiungere che «la vicenda sarà presto chiarita».

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:49



