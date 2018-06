Uomo accoltellato in pieno centro a Milano

Un uomo di 30 anni è stato trasportato in ospedale per una coltellata al fianco ricevuta all'altezza del civico 16 di via dei Cinquecento, a Milano. Il ferito, di cui non si conoscono ancora le generalità ma che sarebbe di origini nordafricane, è stato raggiunto da un fendente che gli ha provocato un taglio profondo 5 centimetri. L'episodio è avvenuto attorno alle 14.30, è stato accompagnato al Policlinico in condizioni non ritenute gravi. Sul caso indaga la polizia, è in via d'accertamento la dinamica.

Luned├Č 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:44



