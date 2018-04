Milano, studentessa di 21 accoltellata per un cellulare da due extracomunitari: è grave

Una ragazza di 21 anni è stata accoltellata la scorsa notte a Milano da due uomini che volevano portarle via lo smartphone. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 3.30 in via Franchino Gaffurio, nei pressi di piazzale Loreto. Ai carabinieri la giovane ha riferito di essere stata aggredita da due uomini mentre rientrava a casa insieme a una amica.



I due, secondo la vittima presumibilmente extracomunitari, l'avrebbero avvicinata e colpita all'addome con un'arma da taglio. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Città Studi. Le sue condizioni non sarebbero gravi e la giovane non è in pericolo di vita.

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA