Milano, ragazza scomparsa, un amico della coppia: «Ero in macchina con loro, ma li ho lasciati soli»

Venerdì scorso, la stessa sera in cui Sara Luciani è scomparsa e il suo fidanzato Manuel Buzzini si è tolto la vita impiccandosi nel cortile della casa della nonna, un amico era in macchina insieme a loro. E' già stato sentito dagli inquirenti e ha spiegato di averli lasciati da soli ad un certo punto della serata. Contrariamente a quanto dichiarato da altri conoscenti della coppia, sembra che Sara e Manuel - 21 e 31 anni - litigassero nell'ultimo periodo. Intanto, i primi esiti dell'autopsia hanno confermato che il giovane, con un passato di tossicodipendenza, è morto per impiccagione e che non aveva segni evidenti di lesioni. Il suo zaino è stato ritrovato nel Muzza, un canale artificiale, lo stesso dove nei giorni scorsi è stato trovato anche il paraurti anteriore della macchina del ragazzo e dove i sommozzatori hanno cercato il corpo di Sara.



Nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e dal pm Michela Bordieri e condotta dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, l'ipotesi più probabile è quella di un omicidio-suicidio. Al momento il fascicolo è stato aperto per istigazione al suicidio, per svolgere gli accertamenti necessari. Quando si è tolto la vita, il giovane aveva gli abiti bagnati fino all'altezza di metà del busto e sul cadavere non c'erano segni evidenti di colluttazione. Sono stati effettuati anche gli esami tossicologici: gli inquirenti sono convinti che il giovane continuasse a fare uso di cocaina.

Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:30



