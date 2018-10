Milano, scacco alla rete dei pusher: 70 condanne per spaccio

La centrale dello spaccio più fornita della provincia di Milano era il boschetto di Lainate: eroina, cocaina e hashish. A gestirla, una banda di pusher che aveva trasformato l'hinterland, soprattutto la zona che comprende Rho e Settimo Milanese, in una sorta di "far west", dove i conti tra gruppi rivali si regolavano con le armi. Oggi, sono stati condannati in 70. La pena più alta è stata 16 anni di reclusione. E' il secondo filone di un'inchiesta culminata, lo scorso febbraio, con condanne che hanno oltrepassato i 19 anni di carcere.



Gli inquirenti contestano agli imputati di avere organizzato sei diverse associazioni per delinquere - ognuna con un suo capo - in grado di chiudere affari milionari nel mondo della droga. I fatti risalgono al periodo tra il 2013 e il 2016. Lo stupefacente, secondo le indagini coordinate dal pm Stefano Ammendola, sarebbe stato venduto a centinaia di persone, non solo tossicodipendenti, ma anche acquirenti che si rifornivano sulla piazza del rhodense e che avrebbero poi smerciato la droga pure a Como e a Milano. Fiumi di stupefacenti di cui sono stati effettuati, nel corso dell'inchiesta, anche sequestri rilevanti da parte dei carabinieri, come quello di oltre 50 chili di cocaina nascosti in un anfratto nei boschi tra Opera e San Giuliano.

