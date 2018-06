Coca-Cola al fianco del Pride: lattina con il marchio "Love"

Coca-Cola al fianco del Milano Pride 2018 con una versione speciale della sua lattina dedicata all’amore, quello in grado di unire tutto e tutti, di superare le distanze e andare oltre le etichette. Il logo Coca-Cola lascia quindi spazio alla parola “Love”. L’azienda sfilerà alla parata di sabato 30 giugno con i propri dipendenti, le loro famiglie, qualsiasi esse siano, amici e parenti, contribuendo con il “suo rosso” all’arcobaleno che attraverserà il capoluogo meneghino.



«L’uguaglianza e la diversità sono estremamente importanti nel definire quello che siamo come brand e come azienda. Coca-Cola è il brand di tutti, in tutte le possibili diversità. Le lattine “Love” sono la perfetta occasione per usare il nostro famoso logo per esprimere una semplice quanto forte idea di uguaglianza», ha dichiarato Annalisa Fabbri, direttore marketing Coca-Cola Italia.



L'iniziativa, spiega la società americana in una nota, è l’ultima testimonianza dell’impegno nel promuovere la diversità e l’inclusione che Coca-Cola porta avanti all’interno dell’azienda e l’ennesimo tassello di un percorso di comunicazione che le vede protagoniste nei racconti dell’azienda. L’anno scorso Coca-Cola ha aderito a Parks, l’associazione di datori di lavoro che aiuta le aziende a realizzare le potenzialità di business legate a strategie inclusive della diversità Lgbt.





Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA