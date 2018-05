Milano, il gup: «tentacoli della mafia fino a lambire il Comune»

La mafia è alle porte del comune di Milano. I fratelli Alessandro e Nicola Fazio, con le loro società nel settore della sicurezza, compresa quella del palazzo di Giustizia di Milano, assieme a Luigi Alecci, Emanuele Micelotta e Giacomo Politi, legati al clan mafioso dei Laudani, non solo sono riusciti «a inserirsi nel mondo imprenditoriale lombardo e nazionale, ottenendo contratti di appalti di rilevante valore economico e (...) spessore simbolico» ma anche a «allungare i (...) tentacoli fino a lambire i vertici dell'amministrazione comunale meneghina».



Lo scrive il gup Giusy Barbara nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso febbraio ha inflitto in abbreviato pene che vanno da 1 anno e 2 mesi a 5 anni e 4 mesi a 11 persone - tra cui 3 anni a un'ex funzionaria del Comune di Milano, Giovanna Maria Afrone - finite nell'indagine su presunte infiltrazioni della famiglia catanese in appalti della Lidl e della Securpolice. Secondo il giudice, la «capacità di penetrazione» nella pubblica amministrazione degli imputati, i cui 'capì sono a processo mentre coloro che hanno fatto da 'trait d'union' con il pubblico hanno patteggiato, è testimoniata dall'essere «riusciti ad entrare in contatto financo» con l'ex «comandante della polizia Locale di Milano Antonio Barbato (non indagato, ndr), il quale dagli atti di indagine risulta aver chiesto» ad Alessandro Fazio «il favore di indagare - tramite una società investigativa del gruppo - su un suo sottoposto». Richiesta che «sarebbe ingenuo non ritenere» fosse avvenuta «con l'obiettivo da parte degli imputati di instaurare le condizioni per un futuro rapporto di 'do ut des' vantaggioso per le società del gruppo e, conseguentemente, per l'intero sodalizio».



Nelle sue motivazioni il giudice riporta una intercettazione che risale al 16 gennaio 2017 tra Barbato, Fazio e Domenico Palmieri, ex dipendente della Provincia di Milano che ha patteggiato 3 anni e 4 mesi. I tre sono in un ristorante di via Melchiorre Gioia e, anche se la conversazione non è particolarmente chiara a causa dei rumori di sottofondo come la musica e le altre voci, «si comprende che Fazio illustra a Barbato i servizi offerti dalla sua azienda e, in particolare, le potenzialità di una applicazione per il telefono cellulare per la sicurezza del personale in servizio esterno».



L'allora comandante dei vigili urbani «invece di reagire sdegnato alla proposta (a proposito di permessi sindacali ndr) accetta di ricevere questo "favore", ponendosi così nella scomoda posizione di "debitore" di Alessandro Fazio, cioè della stessa persona che all'esito di questa indagine si troverà accusato dalla stessa autorità giudiziaria di Catania del reato di concorso esterno in associazione mafiosa - osserva sempre il giudice - e davanti al Tribunale di Milano di essere a capo di una associazione per delinquere che ha avuto tra i suoi fini anche quello di agevolare l'esistenza di un clan mafioso, contribuendo al suo sostentamento. Il giudice nel suo provvedimento ha, anche ricordato come tra i due fratelli Fazio e Alecci, Micelotta e Politi ci fosse «​ un costante e rilevante intreccio di interessi finanziari e imprenditoriali, che li ha visti agire in modo spregiudicato e al di fuori delle regole »​.

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA