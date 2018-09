Duello a colpi di pistola davanti a un bar in pieno giorno a Milano, ma nessuno vede niente

Alle undici di mattina piazza Gasparri è affollata ma nessuno ha visto, almeno ufficialmente. Nessuno, in quell’angolo della periferia di Milano, ha visto l’uomo col casco integrale nero che ha esploso per primo alcuni colpi di pistola davanti al bar "El Tabacheè", tantomeno chi era il destinatario di quelle pallottole, il bersaglio che senza perdere un secondo ha estratto anche lui l’arma per rispondere al fuoco. Oltre dieci colpi e neppure un ferito, forse questo contribuisce a serrare le bocche alla Comasina, uno degli storici quartieri della mala milanese dove le dinamiche criminali vanno avanti senza alcun romanticismo da serie tv.



PARENTELA CON IL BOSS

Subito dopo la sparatoria i due protagonisti sono scappati in direzioni diverse, restano solo i bossoli sotto i portici e il finestrino infranto di una Citroen bianca parcheggiata nel posto sbagliato. Non ci sono vittime, incredibilmente visto il numero di colpi esplosi e i tanti presenti in quel momento. Tra loro c’è un uomo poco più che quarantenne (preferisce non dire il proprio nome) che racconta di essere vivo per miracolo perché era proprio in mezzo al conflitto a fuoco. Si trovava in piazza per «vendere il mio scooter a un ragazzo», ha spiegato ai carabinieri, un grosso TMax centrato da due proiettili. Alcuni investigatori lo conoscono, ha precedenti e una parentela importante tra i boss che contano. Nelle ore concitate che seguono, si ipotizza anche che possa essere stato lui il vero obiettivo e che a sparare sia stato qualcuno che gli è vicino. Ma per ora non ci sono elementi in grado di confermare questo scenario. Impossibile sapere, inoltre, se si è trattato di un agguato fallito o di quella che in Campania chiamano «stesa», un avvertimento a suon di proiettili esplosi contro finestre, serrande, auto.



TRENTADUE ARRESTI

Di certo è stato recapitato un messaggio molto chiaro a chi doveva capirlo. Alla Comasina l’aria si è fatta pesante da qualche mese, con la morte di Mario Domenico “Mimmo” Pompeo, ritenuto un boss dagli inquirenti, gli equilibri sono saltati con Quarto Oggiaro e Bruzzano. A tenere alta la tensione sono gli strascichi di quel che resta della ex Ambrocar, la carrozzeria di Novate Milanese che le recenti indagini di polizia e carabinieri hanno dimostrato essere il polo degli affari per il narcotraffico della zona. Il set da cui parte il nuovo romanzo criminale della Comasina, che i 23 arresti della Squadra mobile e i 9 dei carabinieri (tutti a luglio) non hanno interrotto.

