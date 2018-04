Milano, donna muore dopo intervento di liposuzione in clinica

Morta a causa di una operazione fatta per piacersi di più e vivere meglio. E' la drammatica fine fatta da una donna, deceduta dopo un intervento chirurgico di liposuzione, ossia di asportazione di parte del tessuto adiposo, effettuato in una clinica a Milano. Il decesso, da quanto si è saputo, è avvenuto ieri a Brescia e sarebbe stato causato da complicanze legate all'operazione. Del caso si sta occupando la Procura di Milano e al momento non si conoscono dettagli ulteriori, anche perché gli accertamenti investigativi sono in corso.



Da quanto si è saputo, la donna ha avuto un malore nella sua casa di Orzinuovi (Brescia) ed è stata portata agli Spedali Civili di Brescia dove è arrivata già morta. È stato il marito a presentare una denuncia alla procura bresciana e poi gli atti dell'indagine sono stati trasmessi a Milano per competenza territoriale, perché nel capoluogo lombardo era stato effettuato l'intervento di liposuzione. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli esami autoptici nell'obitorio di Brescia.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA