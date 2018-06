Milano, sentenza per Danilo Coppola: «Sistema criminale consolidato»

C'è un «modus operandi illecito ricorrente e consolidato», che include il ricorso a società di diritto lussemburghesi, il particolare la Tikal, a legare «le complesse vicende che hanno visto protagonista» l'immobiliarista Danilo Coppola e che «pur distribuite su un arco temporale particolarmente lungo, sono risultate strettamente intrecciate e interconnesse».



Vicende in cui l'ex "furbetto del quartierino" ha avuto un «ruolo di assoluto primo piano» poiché «sebbene egli si sia servito di numerose altre persone per condurre le operazioni» che lo hanno portato in carcere e ad essere processato per bancarotta, «ha tuttavia costantemente deciso in prima persona tutti gli aspetti rilevanti per le società facenti parte del mondo Coppola». A spiegarlo sono le motivazioni della sentenza con cui lo scorso febbraio l'ottava sezione penale del Tribunale, presieduta da Luisa Ponti, a latere Alberto Nosenzo e Luigi Iannelli, ha condannato l'immobiliarista, di cui è stata evidenziata la «notevole capacità delinquenziale», a sette anni di carcere in relazione a una serie di fallimenti, con buchi di parecchie centinaia di milioni, fra cui quello della Porta Vittoria spa.



Per i giudici Coppola «in tempi recenti come in passato» ha messo in atto, come è emerso dall'istruttoria, «condotte fraudolente per importi elevatissimi in danno delle società a lui riconducibili (...) avendo presente come primario interesse da tutelare, quello proprio».

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA