Milano, sigilli alla farmacia che vendeva la droga del combattente

MILANO Chiusa la farmacia che vendeva la droga del combattente. I carabinieri del Nas, su richiesta del sostituto procuratore di Milano David Monti, hanno eseguito un provvedimento di sequestro della Farmacia Caiazzo e del suo deposito, a poche centinaia di metri dalla stazione Centrale. E’ l’ultimo capitolo dell’operazione che indaga sul “Contramal”, la cosiddetta droga del combattente.



DUE MILIONI DI EURO

Il sequestro della farmacia, infatti, è avvenuto nell’ambito delle indagini che, il 9 aprile scorso, hanno portato all’arresto di tredici persone per l’attività - che andava avanti da anni - di auto riciclaggio e truffa ai danni dell’erario e delle case farmaceutiche. Venivano acquistati farmaci di fascia H, ospedalieri per malattie tumorali e psichiatriche anche a base di stupefacenti, che poi venivano rivendute sui mercati esteri illeciti, per lo più mediorientali e asiatici. Il volume d’affari stimato era di 20 milioni di euro l’anno, mentre quello della farmacia si aggira intorno ai 2 milioni di euro. L’esercizio è già stato chiuso il 7 giugno scorso, colpito da un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura e il Comune ne aveva revocato la licenza. Il Tar, in attesa di valutazione, aveva però disposto la sospensione della chiusura e infatti la farmacia ha riaperto regolarmente al pubblico. Ora la gestione verrà affidata a un amministratore fiduciario, per continuare a garantire il servizio ai cittadini.



SOSTANZA DIFFUSA

Il Tramadolo, detto droga del combattente, è un farmaco antidolorifico, un oppioide simile alla morfina con effetto analgesico. Ma assunto in elevate quantità ha conseguenze opposte e può dare aumento della performance, eccitazione, agitazione. Come la cocaina e le anfetamine, che hanno anch’esse effetti deleteri e possono essere usate per scopi violenti. Secondo gli esperti l’azione eccitante, unita all’indottrinamento, può far calare i freni inibitori e perdere la percezione del pericolo. E’ simile a un’altra molecola battezzata droga del jihadista, il Captagon, che è un mix di anfetamine e caffeina, molto presente nel mercato della penisola arabica. In Italia il Tramadolo è assai diffuso, viene prescritto ai malati con dolore cronico, ad esempio l’artrosi.

