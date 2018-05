Milano, muore passante travolto da un autobus

Non ce l'ha fatta il passante travolto questa mattina da un autobus a Milano. È morto in ospedale l'anziano, di 82 anni, investito da un autobus all'angolo tra via Pepere e via Giussani, nella periferia Sud Ovest di Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l'uomo avrebbe attraversato la strada sulle strisce pedonali.

