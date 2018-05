Milano choc, aggredita e spogliata in strada: «Caccia a due magrebini». Salvata da un eroe per caso

di Domenico Zurlo

Lei ha poco più di vent’anni: è una studentessa, britannica. Non era molto lucida, spiegherà poi agli agenti, ma il suo incubo lo ricorda benissimo: è successo tra sabato e domenica, a Milano, in via De Amicis, tra la zona delle Colonne di San Lorenzo e l’università Cattolica. Intorno all’una e mezza, tornando a casa, in una zona poco visibile per via dei cantieri della metropolitana - che come spesso accade creano alcune zone più buie e appartate - la ragazza si ritrova addosso due uomini. La notizia è raccontata dal Corriere della Sera nella sua edizione milanese.



I due la tengono ferma, la spogliano, tentano di violentarla. Per qualche minuto la ragazza resiste, poi sente un urlo: un passante, dopo aver visto la scena, è intervenuto per salvarla da quel tentativo di stupro. Un eroe per caso, che con le sue urla e la minaccia di chiamare la polizia, ha messo in fuga i due aggressori, due nordafricani probabilmente, stando al racconto della vittima, da prendere però con le pinze, per via delle sue condizioni e dello shock.



Il giorno dopo la ventenne è andata dai carabinieri a denunciare quello che era successo: ora l’inchiesta è in mano ai militari della Compagnia Duomo, che stanno già lavorando sulle telecamere della zona per individuare ed eventualmente tracciare i movimenti dei due aggressori. La ragazza studia a Milano da qualche mese: quell’eroe per caso l’ha salvata, non è rimasta ferita e i due non sono riusciti ad abusare di lei. Ma quella notte se la ricorderà a lungo.

Martedì 1 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA