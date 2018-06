Milano, accoltellato all'addome muore in ospedale: caccia all'uomo

Accoltellamento mortale a Milano dove un uomo, presumibilmente italiano ma di cui non sono ancora note le generalità, è morto all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era arrivato fin di vita con diverse coltellate all'addome. A quanto si è appreso è stato soccorso circa un'ora fa in via Carlo Marx a Sesto San Giovanni (Milano). Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:57



