Emergenza migranti/ Così la rotta tunisina aggira il blocco dei porti

di Valentina Errante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Sono arrivati fino in Italia con i loro mezzi. Erano in 66, intercettati al largo di Pantelleria e sbarcati a Trapani poco dopo mezzanotte di ieri, dopo essere stati soccorsi da due motovedette della Guardia costiera e della guardia di finanza. La rotta tunisina è ancora aperta, anche se i 57 adulti che erano a bordo saranno tutti rimpatriati «già la prossima settimana», assicura il Viminale. Un destino diverso rispetto ai 40 della Sarost 5, che non hanno avuto il via libera all’attracco né...