Migranti, l'accusa di Saviano: «Il governo finanzia i torturatori»

« Toninelli, si concentri: finanziare la Guardia costiera libica, che secondo l'Unhcr coincide con i trafficanti di esseri umani, significa fomentare il traffico e non fermarlo. Significa finanziare torturatori. Da me non avrete nessun aiuto: non sarò mai vostro complice » . Così Roberto Saviano in un Tweet rivolto al ministro Danilo Toninelli dopo le accuse rivolte dallo scrittore al governo italiano sulla responsabilità degli ultimi annegamenti nel Mediterraneo.

Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA