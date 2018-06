Migranti, gommone si spezza: almeno 70 vittime, anche donna incinta e madre con neonata

una donna incinta e una giovane mamma con la sua neonata. Lo rivela Lucilla Garufi di InterSos, che viaggia a bordo di Nave Diciotti della Guardia costiera italiana, sbarcata ieri a Pozzallo con 509 migranti, nell'ambito del progetto Unicef della ong italiana.

«Il gommone all'improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due... è stata la fine..». È il racconto disperato e concorde dei 42superstiti salvati la settimana scorsa da undalla nave, della marina militare Usa, al largo della Libia. Le vittime del naufragio sarebbero almeno 70. A bordo c'erano oltre 110 persone. Tra le vittime, oltra allo scafista, ancheTra i sopravvissuti ci sono anche familiari di alcune vittime, come tre sorelle di due nigeriane annegate fra i flutti del mar Mediterraneo.I sopravvissuti ricostruiscono il loro dramma con i volontari di Interos, associazione non governativa che ha personale a bordo di nave Diciotti. «Non abbiamo potuto fare alcunché per poterle salvare...», ripetono ancora commosse e tra lacrime di disperazione. Ma non sono le sole ad avere perduto un familiare nel naufragio: c'è anche un ragazzo che ha visto scomparire in mare suo fratello. Un dolore che non lo fa parlare ancora, difficile da superare. Sono tra i 42 scesi nella notte da nave Diciotti. Si riconoscono subito dagli altri: stanno insieme, sono smarriti e stanchi dopo un viaggio di sette giorni dopo il salvataggio, e non hanno voglia di parlare. Ma, forse, c'è anche la voglia di mettersi alla spalle l'orrendo viaggio su un gommone, di bassa qualità, che si fora, messo a disposizione da trafficanti senza scrupoli che hanno la garanzia di incassare i soldi comunque vada la traversata: i soldi li prendono in anticipo. Secondo quanto riferito ai volontari di InterSos i «soccorsi della nave Trenton sono stati tempestivi», i militari statunitensi «hanno fatto il possibile per salvarci tutti».