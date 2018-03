Il caso migranti/ Le violazioni delle Ong calpestano l’accoglienza

di Nicola Latorre

Il sequestro da parte della Procura di Catania della nave Ong spagnola ProActiva Open Arms, convalidato ieri dal Gip, e le reazioni che ne sono seguite, riaprono discussioni e ferite che sembravano definitivamente archiviate sul ruolo delle Ong e sulla strategia da adottare nel governo dei flussi migratori. Inoltre, le dichiarazioni del responsabile Frontex sui rischi di infiltrazioni terroristiche attraverso i flussi migratori non controllati, ripropongono l’esigenza di tenere molto alta la guardia sulla loro gestione.



L’azione della Ong spagnola conclusasi con lo sbarco a Pozzallo dei 218 profughi, è stata condotta in violazione di ogni norma del mare e a dispetto delle disposizioni del nostro Paese. Tralasciando gli aspetti penali della vicenda, essa ha impedito alla Guardia Costiera libica di operare in acque territoriali di competenza nell’azione di salvataggio dei profughi e in seguito ha disobbedito alle disposizioni della Guardia Costiera italiana che le intimava di approdare presso il porto di Malta ritenuto come quello «più sicuro e più vicino». Sono stati entrambi comportamenti in chiaro contrasto con la strategia messa in campo dall’Italia.



Le attività delle Ong, se in sintonia con le direttive che lo Stato italiano si è dato, da ultimo con il codice di condotta proprio per le Ong, sono sempre meritorie. Direi fondamentali. Criminalizzare in modo generico il loro operato è dunque sbagliato.



Per questo il Parlamento, nella legislatura che si è appena conclusa, ha deciso unanimemente di mettere ordine e razionalizzare tutte le presenze in mare. Comprese quelle delle imbarcazioni Ong, cosi rendendo più efficace l’azione di salvataggio senza ostacolare le attività di indagine e contrasto ai trafficanti di morte che devono sempre procedere di pari passo. La definizione dunque di un codice di condotta delle organizzazioni non governative rispondeva a questa esigenza.



D’altro canto la collaborazione tra la nuova Guardia Costiera libica e il nostro Paese si sta rivelando molto importante per salvare vite umane e contribuire alla stabilizzazione della Libia. E’ stato dunque sbagliato che la Ong spagnola non ne abbia riconosciuto l’autorità nella propria area di competenza. Quanto alle reazioni che il sequestro della nave ha suscitato in Italia e in Spagna, la discussione mette in evidenza due rischi in particolare.

Il primo è quello di teorizzare, in nome di condivisibili principi di solidarietà, una forma di autogestione nelle azioni di organizzazioni private in mare che possono compromettere attività di coordinamento e controllo indispensabili per tenere insieme solidarietà e sicurezza e per evitare rischi di infiltrazioni terroristiche. L’altro è quello di legittimare il disimpegno europeo nel governo dei flussi migratori e nell’accoglienza dei migranti, persino riconosciuto congiuntamente da Macron e Merkel nei giorni scorsi.



Non a caso, nel 2016 per l’accoglienza migranti l’Italia ha impegnato 1,7 miliardi di euro a fronte di un contributo Ue per la stessa annualità di 46,8 milioni di euro (2,7%). E quanto alle ricollocazioni, anche in virtù delle incongruenze dei criteri previsti dagli accordi, nel biennio 2016/17 a fronte di circa 300 mila arrivi in Italia le ricollocazioni al 19 marzo negli altri Paesi europei, sono state di 12.043.



Di fronte a tutto questo l’Italia non deve prendere lezioni di solidarietà da nessuno, tantomeno dal sindaco di Barcellona. Ora si lasci lavorare la magistratura catanese e le Ong operino in sintonia con la strategia e le regole decise dallo Stato.



Solo così e solo evitando polemiche strumentali riusciremo a tenere insieme solidarietà, accoglienza e sicurezza e contemporaneamente un maggiore impegno dell’Europa affinché l’Italia non sia più lasciata sola.



