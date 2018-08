Migranti, 11 espulsioni dopo le aggressioni al Cpr di Torino

Undici ospiti del Cpr (Centro permanente per il rimpatrio) di Torino sono stati espulsi dal territorio nazionale a seguito della rivolta scoppiata all' inizio mese all'interno della struttura, in corso Brunelleschi. Si tratta di otto tunisini e tre marocchini. Le indagini della Questura di Torino proseguono e gli agenti stanno visionando le telecamere a circuito chiuso per attribuire le condotte violente ai rispettivi autori. Al momento un tunisino è stato denunciato a piede libero e un senegalese è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Martedì 21 Agosto 2018



