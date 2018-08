Nave Diciotti, un gruppo di migranti sarà ospitato a Brescia

migranti della Diciotti anche se il paese è tutt'altro che d'accordo con questa scelta della Cei ( Rocca di Papa accoglierà la gran parte deidellaanche se il paese è tutt'altro che d'accordo con questa scelta della Cei ( ecco cosa sta succedendo in queste ore ). Ma altri gruppi di profughi saranno ospitati in strutture diverse.

Sei richiedenti asilo che erano a bordo della nave Diciotti saranno accolti dalla Diocesi di Brescia e ospitati in strutture della Caritas. Lo ha annunciato il vescovo di Brescia, monsignor Antonio Tremolada. «Ho immediatamente dato disponibilità all'appello della Cei - ha detto - Credo che sia stata una scelta utile per contribuire a sbloccare una situazione che stava diventando molto pesante, soprattutto per le persone coinvolte. Ritengo che sia sempre molto positivo mettere a disposizione le proprie risorse». «Siamo di fronte - ha aggiunto - ad un caso totalmente inedito perché tutti i costi saranno a carico della Cei, e la procedura non beneficia dei famosi 35 euro al giorno».