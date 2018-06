Migranti, il procuratore di Catania: «Gli ingressi in Europa gestiti da criminali»

Il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro non ha dubbi: «Le persone che hanno già realizzato enormi guadagni dal traffico di migranti, attraverso una rete di collusione, riescono a...

Non avrebbe pagato le imposte perché non incassava le fatture dai Comuni per conto dei quali gestiva il servizio di raccolta rifiuti. La Corte di Appello di Bari ha assolto...