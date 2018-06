Migranti, 20 cadaveri recuperati in acque libiche

La Mezzaluna rossa,

in due punti delle coste occidentali libiche. Lo riferiscono due messaggi postati nelle ultime 24 ore sulla pagina Facebook del Segretariato generale della Mezzaluna rossa. Il maggior numero di cadaveri (15) sono stati recuperati «sulla costa» della città di Homs. Altri «cinque corpi di migranti illegali» invece «nel molo della base navale 'Abu Setta' a Tripoli», precisa un post.LEGGI ANCHELa Mezzaluna rossa, nei suoi due brevi messaggi, non formula ipotesi su quale sia il naufragio che ha causato questi annegamenti. Ieri era stato indicato in 78 il numero di dispersi del naufragio del gommone soccorso dalla nave statunitense Preston e arrivati tre giorni fa a Pozzallo sulla Diciotti della Guardia Costiera.