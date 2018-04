Meteo primo maggio, maltempo in arrivo: temporali al centro-nord

Maltempo in arrivo sul primo maggio, in particolare sul centro nord Italia, con temporali, calo delle temperature e venti forti, a causa di una nuova perturbazione che «tra mercoledì e giovedì, darà vita a un vortice di bassa pressione che coinvolgerà gran parte dell'Italia, con tempo variabile o instabile fino al prossimo fine settimana».



Il primo maggio, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, prevarrà tempo bello all'estremo Sud mentre ci saranno nuvole sul resto d'Italia, con piogge che via si intensificheranno durante la giornata sulle regioni centrali - Lazio, Umbria e Toscana-Romagna, Sardegna. Rovesci a carattere più isolato su Piemonte, Alpi Occidentali, Liguria ed Emilia. Temperature massime in calo al Centro-Nord e in Sardegna, con un crollo di quasi 10-11 gradi rispetto ai giorni scorsi, con valori termici diurni più autunnali che primaverili (Roma con 15°C, Torino 12°C, Milano e Firenze 17°C). Piogge e grandine sono già arrivate al nord da oggi.











I venti sono previsti deboli; in intensificazione dalla sera sul Canale di Sicilia. Mercoledì, possibili piogge diffuse in gran parte del Paese, più insistenti su Nord-Ovest ed Emilia; rovesci e temporali sulla Sardegna e nell'ovest della Sicilia. Sarà una giornata molto ventosa su molte regioni, in particolare, al Sud e sulle Isole con raffiche oltre i 100 km/h in Sardegna e nel Canale di Sicilia e, fino a 50/70 km/h, nel resto del Centro-Sud e in Liguria.



Probabili mareggiate sulle coste occidentali di Sicilia e Sardegna. Quest'ultima è la regione che rischia i quantitativi più ingenti di pioggia: tra martedì e venerdì, infatti, si potranno accumulare fino a 150-200 litri su metro quadrato, dicono gli esperti. Valori simili si potrebbero raggiungere anche sul Piemonte occidentale e meridionale.



Tempo variabile o instabile fino al prossimo fine settimana, quando i fenomeni dovrebbero concentrarsi soprattutto sulle regioni centro-meridionali. «La giornata peggiore sarà giovedì quando le precipitazioni, anche sotto forma di rovesci e temporali, potranno coinvolgere tutto il Paese, risultando localmente anche intense soprattutto all'estremo Nord-Ovest, Nord-Est e ancora una volta sulla Sardegna». Nonostante questa dinamicità il clima resterà molto mite con temperature che, anche al Sud, si porteranno più vicine alla media stagionale.



Da mercoledì 2 il tempo subirà un nuovo graduale peggioramento. Le conseguenze peggiori saranno in Sardegna, che si troverà sotto l'acqua per cinque giorni consecutivi; ma il maltempo colpirà quasi tutte le regioni, risparmiando soltanto i settori ionici, la Puglia e la Basilicata. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilmeteo.it, avvisa che il clou del maltempo sarà tra giovedì e venerdì, quando i rovesci e i temporali colpiranno tre quarti d'Italia. Nel corso del weekend di 5-6 Maggio il ciclone allenterà la presa, ma con un tempo ancora diffusamente instabile su molte regioni italiane.





Luned├Č 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA